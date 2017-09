Guarda prende homem em flagrante por tráfico

A equipe do GOT (Grupo de Operações Táticas) da Guarda Civil Municipal de Sumaré prendeu nesta segunda-feira (4), em flagrante um indivíduo por tráfico de entorpecentes, na Vila Soma. O homem fugiu quando viu o patrulhamento, chamando a atenção dos guardas.

Segundo a Guarda, a equipe estava em patrulhamento pela ocupação e, ao passar por um local já conhecido como ponto de venda de drogas, um rapaz fugiu ao ver a viatura, porém, deixou cair um rádio comunicador. Mais à frente, o GOT notou que outro indivíduo tentava fugir. Com ele, estava o outro rádio comunicador e um pote com as drogas. Foto: Imprensa-Divulgação

Ainda de acordo com a corporação, foram apreendidos com o suspeito 111 micro tubos com cocaína, 70 pedras de crack, 54 porções de maconha, R$ 92,50 em dinheiro e dois rádios comunicadores.