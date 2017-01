Grupo faz operação ‘Cata Lixo’ no Horto Florestal

Dezenas de sacos de lixos foram retiradas de uma represa localizada no Horto Florestal de Sumaré nesta quarta-feira (11). A operação, chamada da ‘Cata Lixo’, foi realizada pelo grupo Novas Lideranças – Fórum do Eleitor Sumareense e contou com o apoio da prefeitura. Foto: Divulgação

Foram retirados sacos de lixo, garrafas pets e de vidro, plásticos, isopor, fraldas, entre outros. A ação ocorreu às margens da represa do horto, que é responsável pelo abastecimento de água de cerca de 30% da população. “A margem da represa foi escolhida para essa primeira ação para evitar que ainda mais lixo e, inclusive, muito isopor, fossem para a água. A grande preocupação do grupo também foram os copos, garrafas e demais itens com água parada e larvas, o que pode ser um potencial criadouro de mosquitos”, explicou uma das organizadoras da iniciativa, Kelly Karina.

Segundo Kelly, o objetivo é realizar mutirões mensais no local. Agora, a Secretaria de Meio Ambiente deve viabilizar lixeiras de coleta seletiva para disponibilizar aos frequentadores do Horto Florestal. O espaço também receberá placas de sinalização e a Guarda Municipal deve fazer rondas no local.