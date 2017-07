GPA notifica indivíduo por descarte irregular

O GPA (Grupo de Patrulhamento Ambiental) da Guarda Municipal de Sumaré notificou nesta terça-feira (4), um indivíduo por descarte irregular de entulho no bairro Taquara Branca, região rural da cidade.

A guarnição abordou um veículo suspeito, em patrulhamento realizado pelo local. O motorista assumiu que faria o descarte de objetos sólidos em uma via rural do bairro. Ele foi autuado e orientado pela equipe a realizar o descarte correto do lixo.

O GPA realiza rondas constantes e periódicas, porém, sem locais, horários e dias divulgados. A ação ocorre desta forma para dificultar esse tipo de delito. O trabalho preventivo começou neste ano, seguindo determinação do prefeito Luiz Dalben, e ocorre principalmente nas áreas rurais da cidade.