GPA notifica empresas por irregularidades ambientais

O GPA (Grupo de Patrulhamento Ambiental), da Guarda Municipal de Sumaré, fiscalizou nesta quinta-feira (6) uma área verde no Jardim das Palmeiras, na região central, e constatou diversas irregularidades ambientais. Duas empresas estão captando água do Ribeirão Palmital irregularmente e uma terceira está despejando esgoto in natura.

A fiscalização foi realizada diante de denúncia da população local, com o auxílio da Secretaria de Serviços Públicos. As duas empresas que estão captando água, sendo que uma é de Sumaré e a outra é de Nova Odessa, foram notificadas. A empresa sumareense tem até 10 dias para retirar o equipamento do local e regularizar a situação.

O responsável pela empresa que faz o despejo de esgoto também será notificado e soluções serão cobradas. Além disso, pés de maconha plantados no local foram recolhidos pela guarnição e levados para o Plantão Policial.