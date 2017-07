Geraldo Alckmin sinaliza apoio à Vila Soma

O cenário de adversidade antes encontrado pela coordenação da Ocupação Vila Soma, de Sumaré, em relação ao Governo do Estado e à prefeitura, parece ter mudado de vez em 2017. Em visita a Sumaré na manhã desta quinta-feira, por exemplo, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) sinalizou apoio às famílias e pediu que os moradores atuais sejam cadastrados e que o número de pessoas que vive no local não aumente. Para o coordenador do movimento de moradia, Edson Gordiano da Silva, o clima mudou “da água para o vinho”.

Durante seu discurso na inauguração de um terminal no bairro Maria Antonia, em Sumaré, o governador saudou o coordenador da ocupação, e disse que conversou com o prefeito Luiz Alfredo Dalben (PPS) em relação a providências a serem tomadas com as famílias. O tucano chegou a ser fotografado ao lado da coordenação com uma bandeira da Vila Soma.

A primeira medida citada por Alckmin é em relação ao tamanho da ocupação. Ele disse que solicitou ao prefeito que seja feito um cadastro de todas as famílias que moram atualmente no local e que a prefeitura não permita que mais famílias se mudem para a ocupação.