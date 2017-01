Funileiro é preso ao ser flagrado com 20 kg de maconha

Um homem de 39 anos foi preso na noite deste domingo (8), em Sumaré, por corrupção ativa e tráfico drogas. Ele foi flagrado com aproximadamente 20 quilos de maconha e teria oferecido aos policiais militares, mais entorpecentes em troca da sua liberação.

Por volta das 18h40, policiais em uma viatura sem identificação viram quando o funileiro D.M., de 39 anos, desceu de uma caminhonete modelo Deluxe, na Rua Antônio Sanches Lopes, no bairro São Judas Tadeu, e deixou cair um tijolo aparentemente de maconha. Os policiais tentaram se aproximar, mas o suspeito desconfiou, pegou o tijolo que havia deixado cair, entrou no veículo e saiu em alta velocidade.

Os soldados pediram apoio da Força Tática e passaram a segui-lo, flagrando, inclusive, o momento em que o suspeito arremessou pela janela da caminhonete o mesmo tijolo que haviam visto anteriormente. O veículo foi interceptado e nada de ilícito foi encontrado. No entanto, os policiais retornaram ao local onde viram o tijolo ser arremessado e constataram trata-se de maconha. Foto: Divulgação/Polícia Militar

Os soldados, que estavam em uma viatura sem identificação, se identificaram como policiais e o funileiro perguntou se “poderia dar um jeito para não ser preso”. Ele indicou uma residência onde poderia ser encontrado mais droga.

No endereço, o suspeito foi até o quintal e começou a cavar até encontrar uma caixa de isopor com 18 tabletes de maconha. Os policiais também localizaram nove tijolos dentro de uma caixa de som. Ao todo, foi apreendido 20 quilos de entorpecentes.

O funileiro alegou que estava precisando de dinheiro porque havia comprado a caminhonete Deluxe por R$ 3 mil e que pagaria o restante com a venda do entorpecente. Ele foi apresentado no Plantão Policial, negou a propriedade da droga, mas acabou sendo autuado por tráfico. Depois do registro da ocorrência, o funileiro foi recolhido na cadeia de Sumaré, onde fica à disposição da Justiça. A droga foi apreendida para perícia e o caso será investigado pelo 5ºDP (Distrito Policial).