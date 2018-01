Fundo Social de Sumaré recebe doações de cabelos para confecção de perucas

“É muito gratificante e motivador para nós receber este tipo de doação, principalmente vinda de crianças, como a Julia. Sabemos o quanto a autoestima e autoconfiança são importantes na recuperação dos pacientes, e o trabalho do Fundo Social é justamente esse: sensibilizar a população para atos de solidariedade e amor ao próximo. Agradecemos à Julia e sua família por este lindo gesto e estamos de portas abertas para novas doações”, agradeceu a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

Um ato solidário, que contribui para o resgate da autoestima de mulheres e crianças que passam por momentos difíceis devido ao tratamento do câncer. A pequena Julia Schink Afonso, de 9 anos, deu uma repaginada no visual e entregou seus cabelos ao Fundo Social de Solidariedade de Sumaré. Os fios serão destinados à associação Rapunzel Solidária, que em março – durante a Semana da Mulher – estará na cidade para entrega de perucas prontas e para o recebimento de novas doações de cabelos.

Foto: Prefeitura de Sumaré-Divulgação

Desde outubro, quando a Prefeitura de Sumaré lançou a campanha Outubro Rosa, já foram recebidas mais de 30 doações de cabelos. “Todos estão devidamente armazenados e serão destinados ao projeto Rapunzel em março, quando a equipe estará em Sumaré para a entrega de perucas já prontas às mulheres da nossa cidade e para o recebimento de novas doações. Convidamos todos os interessados a participar deste belíssimo projeto, levando mais amor, esperança e sorrisos para outras crianças, jovens e adultos”, incentivou o prefeito Luiz Dalben.

COMO DOAR?

Segundo a Associação Rapunzel Solidária, podem ser doados quaisquer tipos de cabelo, de qualquer cor, com ou sem química. O cabelo deve ter no mínimo 15 centímetros de comprimento, medido a partir do elástico. Diga ao seu cabeleireiro que você está cortando para doar. O cabelo deverá ser preso bem firme com elástico e o corte deverá ser feito com o cabelo seco, pois o cabelo molhado corre o risco de estragar e não poderá ser reutilizado na confecção das perucas.

Depois de cortado, coloque o cabelo bem amarrado no elástico em uma sacola/saquinho. Pronto! Agora é só entregar no Fundo Social de Solidariedade de Sumaré, que fica na Rua Dom Barreto, nº 1.377, Centro.

Vale lembrar que a Prefeitura mantém parceria com o Instituto Embelleze, que realiza este tipo de corte gratuitamente para a campanha. O telefone para agendamento é 3306-7730 ou 98903-3925 (falar com Juliana). O endereço é Rua José Maria Miranda, nº 566, Centro.

Para saber mais sobre o projeto Rapunzel Solidária, acesse o site.