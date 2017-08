Fundo Social inicia arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças

O Fundo Social de Solidariedade de Sumaré iniciou na última semana a distribuição de caixas para a Campanha de Arrecadação de Brinquedos, lançada com o objetivo de presentear as crianças mais carentes da cidade no Dia das Crianças, em 12 de outubro. As caixas estão disponíveis em prédios públicos, escolas e comércios, em todas as regiões da cidade. Podem ser doados brinquedos para qualquer idade, desde que estejam em bom estado. Foto: Imprensa-Divulgação.JPG

Foram distribuídas aproximadamente 180 caixas em todo o município, que são as mesmas utilizadas na Campanha do Agasalho – todas doadas. Elas foram customizadas pelos alunos da rede municipal de ensino e receberam desenhos com o tema brinquedos produzidos com os mais diversos materiais.

“Nossos alunos personalizaram as caixas durante as aulas de Artes e fizeram trabalhos muito bonitos, que podem ser verificados por toda a população nas caixas de arrecadação. Além de aprenderem um pouco mais sobre as artes, nossos alunos também já foram incentivados a participar da campanha, nos auxiliando na inclusão social dos coleguinhas cujos pais não têm condições de comprar presentes”, explicou a presidente do Fundo Social de Sumaré, Mara Dalben.