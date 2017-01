Funcionários da Pró-Saúde fazem protesto em frente à UPA

Os funcionários da Pró Saúde realizam na manhã desta quarta-feira (25) uma manifestação em frente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Macarenko, em Sumaré, contra o atraso no pagamento de salários.

Os trabalhadores estão com cartazes e faixas, e gritam “queremos receber”. Na semana passada, o Ministério Público ingressou com uma ação pedindo que a Justiça determine à prefeitura a retomada da gestão da unidade e também do Pronto Atendimento do bairro Matão.

Com a falta de repasses por parte da prefeitura à Pró-Saúde, a entidade atrasou os pagamentos dos honorários de cerca de 150 médicos. Por conta da falta de pagamento, os profissionais estão em greve desde outubro, oferecendo à população apenas atendimentos de urgência e emergência nessas duas unidades. A dívida estimada da prefeitura para com a Pró-Saúde é de R$ 10,6 milhões.

