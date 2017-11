Fila do urologista tem 350 homens e prefeitura faz mutirões para zerar demanda

Além das consultas, serão realizadas ultrassonografias urológicas, que identificam problemas no trato urinário, e exames de PSA (Prova do Antígeno Prostático), que identifica alterações na próstata. A secretaria informou que está ligando para os pacientes que aguardam os procedimentos e agendando na unidade de saúde próxima de onde moram.

A fila de pacientes em Sumaré que aguardam para passar com urologista é de 350 pessoas, e a espera pela consulta gira em torno de dois meses, segundo dados da Secretaria de Saúde do município. Nos próximos três sábados a prefeitura realizará mutirões para zerar essa demanda, como parte das ações previstas na campanha do Novembro Azul. Foto: SXC

Neste primeiro sábado, o mutirão será realizado nas unidades de saúde do Jardim Picerno, Parque Bandeirantes e Nova Veneza. No dia 25 de novembro, serão atendidos os pacientes na região do

Matão e do Centro. Os mutirões serão encerrados no dia 2 de dezembro, com atendimentos no Maria Antonia.

A prefeitura informou que conta atualmente com 30 horas semanais para atendimento em urologia. A previsão é dobrar esse tempo no início do ano, segundo o município.

AÇÕES

Santa Bárbara d’Oeste realiza, neste sábado, o Dia D do Novembro Azul. Além de ações educativas e procedimentos agendados, será ofertado também o PSA para livre demanda – para realizá-lo, o paciente deve apresentar documento de identidade com foto e Cartão SUS. A prefeitura garante que todas as solicitações para esse exame serão atendidas.

Nova Odessa realizará um mutirão de consultas no dia 25 de novembro, no Ambulatório de Especialidades. Não é preciso agendamento, basta comparecer ao local entre 8h e 12h.