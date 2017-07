Família tem casa invadida por sete homens armados

O roubo aconteceu por volta das 6 horas, na Rua Antonio Gomes Soares, no Jardim Maria Antonia. A comerciante saiu para alimentar as galinhas no quintal e quando retornou, foi abordada por dois criminosos armados. Eles entraram no imóvel e renderam o resto da família. As vítimas acreditam que os suspeitos pularam o muro da casa vizinha para entrar na residência.

Uma família teve a casa invadida por sete assaltantes na manhã desta terça-feira (25), em Sumaré. Os criminosos, dois deles armados com revólveres, renderam um casal de comerciantes de 59 e 53 anos, as filhas deles de 14 e 21 anos, e um idoso de 95 anos. Todos foram trancados em um dos quartos do imóvel. Cinco bandidos foram presos e dois conseguiram fugir.

Durante todo o tempo em que permaneceram na residência, os suspeitos diziam para o comerciante que queriam dinheiro. Quando a vítima disse que não tinha mais dinheiro, eles ameaçaram as filhas dele. O grupo passou a recolher objetos e pertences das vítimas e colocá-los no carro da família.

Policiais militares foram informados do assalto e quando chegaram no endereço, encontraram o portão entreaberto. Eles entraram e deram de cara com dois assaltantes saindo pela porta da frente. Outros três tentaram fugir pelos fundos e dois não foram identificados.

Com apoio de outra viatura, os soldados cercaram o imóvel e prenderam cinco homens com idade entre 19 e 35 anos, sendo três deles moradores de Sumaré, um de Jaguariúna e um de Hortolândia. Com eles, policiais encontraram câmeras fotográficas, celulares, R$ 1.333 em dinheiro e a chave do carro da família, que já estava carregado com outros objetos. Um dos criminosos estava armado com um revólver calibre 38 municiado com seis cartuchos intactos.

Do lado de fora da residência, policiais apreenderam um veículo Gol de cor prata, pertencente a um dos bandidos. A Polícia Militar acredita que a quadrilha tenha cometido outros roubos na cidade, uma vez que tiveram informações que os autores de alguns assaltos estavam em um carro com as mesmas características.

Os cinco foram autuados em flagrante por roubo e associação criminosa. O crime foi registrado no 1ºDP (Distrito Policial). Os outros dois suspeitos não foram identificados até o fechamento desta reportagem.