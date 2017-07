Evento nipo-brasileiro cresce a cada edição

A primeira festa aconteceu em 2008 para celebrar os 100 anos de imigração japonesa e, diga-se de passagem, caiu no gosto do público. “A festa é muito bem frequentada por gente de fora da associação até de outras cidades. Pessoas que têm certa curiosidade na cultura japonesa e nós somos muito gratos a isso”, comemora o presidente da associação Paulo Taniguti Nissei. O evento faz parte do calendário cultural de Sumaré e, em sua 10ª edição, atraiu público de, aproximadamente, cinco mil pessoas.

No cenário cultural de Sumaré ganha destaque a Festa da Semana da Cultura Japonesa, realizada pela Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira Nipo-Sumaré. O evento comemora a imigração japonesa no Brasil, preserva e promove a cultura nipônica em Sumaré, cidade que recebeu mais de 300 famílias de origem japonesa, entre as décadas de 60 e 70.

Além da Festa da Semana da Cultura Japonesa, a associação promove o Evento do Yakisoba, realizado aos domingos, no horário do almoço, a cada dois meses. A última edição vendeu 700 porções do macarrão oriental. O próximo almoço está previsto para o mês de setembro (a data será divulgada posteriormente no Facebook da entidade).

A ideia de uma associação nipo-brasileira remete aos grupos formados por imigrantes e seus descendentes assim que chegaram ao Brasil. “Desde 1908 eles se reuniam em associações, porque era a mesma linguagem, mesma cultura e eles se ajudavam numa necessidade ou dificuldade. Lembrando esses tempos, fundamos a entidade em 1991”, conta o descendente Ernesto Tochiaki Sugihara.

TRADIÇÃO

A Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira Nipo-Sumaré mantém grupos de danças típicas, prática de taeko e croquet (malha de golfe). Durante o recesso escolar, as crianças podem participar de gincanas, oficinas de danças típicas e brincadeiras do folclore brasileiro e japonês. Todas as atividades são gratuitas e abertas à população. Atividades e festas são realizados na sede da entidade, localizada na Avenida da Saudade, 1499, bairro Parque Floresta.