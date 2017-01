Estudantes já podem solicitar ‘Passe Escolar’

Os estudantes que utilizam ou começarão a utilizar o “Passe Escolar” em Sumaré já podem solicitar e retirar o benefício. Têm direito ao serviço estudantes do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Supletivo, Ensino Superior e até mesmo de cursos de pós-graduação e técnicos profissionalizantes com duração mínima de dois anos. Para receber o benefício, a renda total da família do aluno não pode ultrapassar um salário mínimo (R$ 937) por pessoa. Foto: Arquivo/O Liberal

Para quem usa o transporte coletivo urbano (aqueles ônibus que circulam apenas dentro de Sumaré), o desconto na passagem é de 40%. Para estes alunos, a orientação é retirar um formulário no Setor de Transporte Escolar da Secretaria de Educação, no Centro Administrativo de Nova Veneza (Avenida Brasil, n° 1.111), das 9h às 17h.

Após preencher o formulário – no caso de alunos menores de idade, o documento deve ser preenchido pelo responsável –, é preciso levá-lo novamente ao Setor de Transporte Escolar, juntamente com cópia do RG, CPF, comprovante de endereço em Sumaré, declaração de matrícula escolar, uma foto 3×4 e comprovante de renda (cópia do último holerite ou, no caso dos desempregados, cópia do último registro em Carteira de Trabalho).

O cartão de passe fica pronto em uma semana. Após retirá-lo no Setor de Transporte Escolar, é possível recarregá-lo na “garagem” da Viação Ouro Verde, na Avenida da Amizade, altura do Parque Manoel de Vasconcellos, ou ainda no guichê da concessionária na Rodoviária, no Centro. O recadastramento deve ser feito a cada dois meses. Para isso, basta levar RG e declaração escolar no setor mencionado acima.

Passe metropolitano

O desconto nas passagens de ônibus metropolitanos, aqueles que circulam de uma cidade para a outra, é de 50%. Neste caso, a responsabilidade pelo benefício é da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes

Urbanos).

Para requerer este “Passe Escolar”, o interessado deve retirar uma solicitação no Terminal Metropolitano Magalhães Teixeira, que fica do lado da Rodoviária de Campinas, e levar até a instituição de ensino onde estuda, para que o nome e dados pessoais sejam cadastrados pela escola no site da empresa. O atendimento no Terminal é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Após o cadastro, o aluno deve imprimir um formulário encontrado no link “Requisição de Carteira de Transporte Escolar Metropolitano”, no site www.emtu.sp.gov.br/passe, onde também haverá um boleto para impressão, que deverá ser pago em qualquer agência bancária.

Após o pagamento, o aluno deve retornar à escola com o comprovante, formulário preenchido, cópia do RG, CPF e comprovante de endereço, e solicitar um carimbo de protocolo (impresso atrás do formulário). O estudante pode acompanhar todo o processo pelo site da EMTU. Quando estiver liberada, é só imprimir a

carteirinha e carregá-la em qualquer rede credenciada.