Estudantes de Sumaré já podem solicitar ‘Passe Escolar’

As aulas retornam em fevereiro em Sumaré e os alunos que utilizam ou começarão a utilizar o “Passe Escolar” já podem solicitar o documento, que confere desconto de 40% nas passagens do transporte coletivo municipal. Têm direito ao serviço estudantes do Ensino Fundamental, Médio e Superior, Supletivo, além dos jovens aprendizes do SENAI e alunos de instituições governamentais e entidades privadas sem fins lucrativos conveniadas com a Prefeitura. Para receber o benefício, a renda total da família não pode ultrapassar um salário mínimo por pessoa.

O “Passe Escolar” concedido pela Prefeitura é válido para os ônibus que circulam apenas dentro de Sumaré (não é válido para linhas metropolitanas). Os alunos que se encaixam nos requisitos devem preencher um formulário no Setor de Transporte Escolar da Secretaria de Educação, no Centro Administrativo de Nova Veneza (Avenida Brasil, n° 1.111), das 9h às 17h. No caso de alunos menores de idade, o documento deve ser preenchido pelo responsável. Junto ao formulário, é necessário entregar cópia do RG e CPF do aluno, comprovante de endereço em Sumaré no nome do requerente ou responsável, declaração de matrícula escolar, uma foto 3×4 e comprovante de renda de todos os membros da família (cópia do último holerite ou, no caso dos desempregados, cópia do último registro em Carteira de Trabalho).

O cartão de passe fica pronto em cerca de dez dias. Após retirá-lo no Setor de Transporte Escolar, é possível recarregá-lo na garagem da Viação Ouro Verde, na Avenida da Amizade, altura do Parque Manoel de Vasconcellos, ou ainda no guichê da concessionária na Rodoviária, no Centro.