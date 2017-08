Estudante de 19 anos morre após colidir contra poste

O estudante Rodrigo Augusto, de 19 anos, morreu nesta quarta-feira (2) após um acidente. Ele colidiu o carro contra um poste localizado no canteiro central da Estrada Municipal Mineko Ito, em Sumaré, na noite de terça-feira (1). Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital Estadual de Sumaré, recebeu atendimento, mas não resistiu e morreu na unidade. Junto com ele estava uma moça de 22 anos, que teve ferimentos leves. Foto: Arquivo / O Liberal

De acordo com informações da 2ª Companhia da Polícia Militar, Augusto trafegava pela estrada por volta das 19h quando viu que o veículo da frente diminuíra a velocidade. Para evitar a colisão, ele manobrou o carro, um Corsa Classic, mas acabou atingindo um poste de luz, situado no canteiro central. A vítima teria ficado presa nas ferragens. Ele foi socorrido em estado grave, teve perda encefálica, e morreu no hospital. Já a jovem que estava com ele foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Macarenko.

LEIA TAMBÉM: Ex-funcionários da Pró-Saúde realizam manifestação

Augusto era morador do bairro Parque Santo Antônio, na região do Nova Veneza. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o sepultamento do jovem.