Equipes da Rota reforçam policiamento nas ruas

Desde terça-feira, policiais da Rota (Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar) de São Paulo, grupo de elite da Polícia Militar, atuam em Sumaré. São seis viaturas e 25 soldados nas ruas por tempo indeterminado. As equipes trabalham em conjunto com a Força Tática e a Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) do 48º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

De acordo com o tenente Frederico Augusto Marques Faria, chefe da Seção de Planejamento e Estatística do Batalhão, o objetivo é reduzir ainda mais os índices de criminalidade no município. “Nosso desafio é repetir no segundo semestre o que conseguimos no primeiro”, declarou.

Entre janeiro e junho deste ano, o número de homicídios na cidade caiu 44% em comparação com o mesmo período de 2016, passando de 25 para 14 casos. Também diminuiu a quantidade de roubos e furtos. O primeiro teve uma redução de 27,8% e o segundo de 31%. As estatísticas são da SSP (Secretaria de Segurança Pública).