Empresa aciona Justiça para receber R$ 284 mil da Prefeitura de Sumaré

Mais uma empresa entrou na Justiça para tentar receber os valores que a Prefeitura de Sumaré deixou de pagar. A Nacional Comercial Hospitalar, fornecedora de insumos de enfermagem, cobra R$ 284 mil em produtos entregues, mas que não foram pagos. Os valores se referem às mercadorias distribuídas entre maio e setembro de 2016.

O juiz André Gonçalves Fernandes determinou o pagamento em 30 dias do valor solicitado ou então a apresentação de embargos. A prefeitura, mas não se posicionou até o fechamento da reportagem.

A Nacional Comercial Hospitalar firmou contrato em 2016 com a prefeitura com duração de 12 meses para o fornecimento de itens básicos, como por exemplo agulhas, algodão, ataduras, sondas e catéteres. Mesmo com a falta de pagamento entre os meses de maio e setembro, as entregas continuaram ocorrendo, de acordo com o que a empresa defende no processo.