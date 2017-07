Mulher bate em moto e empresário morre em Sumaré

Um empresário de 30 anos morreu no início da noite deste sábado (22) vítima de um acidente de trânsito em Sumaré. Ericson Rafael Belini, morador de Hortolândia, dirigia uma motocicleta quando foi atingido por um carro na Rodovia José Lozano de Araújo por uma mulher com suspeita de embriaguez. O caso aconteceu por volta das 18h25 deste sábado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher que causou o acidente, uma auxiliar de produção de 42 anos, seguia na rodovia com sentido para Campinas, mas passou a entrada entre as empresas 3M e Pirelli. Sendo assim, ela realizou uma manobra ilegal na rodovia, parando o carro no meio da pista e realizando um retorno em local proibido. Foto: Arquivo pessoal

Ela alegou que não viu a moto de Ericson, uma Honda/CB 300 cilindradas, e acabou o atingindo. Uma equipe do SAMU esteve no local, mas o empresário já estava morto quando a unidade chegou. A PMR (Polícia Militar Rodoviária) foi acionada e, segundo informações do registro policial, relatou que a mulher estava sentada no acostamento e estava muito confusa, não sabendo nem informar o endereço de onde mora.