Dupla é presa com carregador de fuzil após roubar veículo

Uma dupla foi presa na manhã desta quinta-feira (3), em Hortolândia, após roubar um Honda Civic, em Sumaré. Na casa de um dos criminosos, policiais militares encontraram um carregador de fuzil calibre 7.62 e entorpecentes. Os suspeitos têm 21 e 34 anos e vários antecedentes criminais. Foto: Arquivo / O Liberal

Por volta das 10h40, policiais militares foram informados que três homens em um Fiesta haviam roubado um Honda Civic na Estrada Municipal Teodor Condiev, em Sumaré. De acordo com as informações, eles teriam abandonado o carro próximo ao Hospital Mário Covas, em Hortolândia.

O veículo foi encontrado e em patrulhamento pelo Residencial Maria de Lourdes, ainda nas imediações do hospital, os policiais se depararam com o Fiesta que teria sido usado no crime.