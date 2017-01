Dupla é presa após render e assaltar família em Sumaré

Dois rapazes foram presos na noite desta quinta-feira, em Sumaré, após assaltarem uma família no bairro Inocoop. Um terceiro suspeito conseguiu fugir. As vítimas estavam em frente da residência quando foram abordadas pelos criminosos, por volta das 21 horas.

Sob ameaça de duas armas, os moradores – quatro ao todo – foram obrigados a entrar na casa.

Os assaltantes quebraram alguns móveis em busca de objetos de valor e fugiram com notebooks, celulares, relógios, televisão, carteira com documentos e um veículo da família, um Honda Fit modelo 2010. Foto: Polícia Militar / Divulgação

A PM (Polícia Militar) foi avisada do roubo e começou a fazer buscas na tentativa de encontrar os suspeitos. Eles avistaram o veículo roubado com três homens trafegando pela Avenida São Judas, próximo à Rodovia Anhanguera (SP-330).

Quando perceberam a aproximação da viatura, os criminosos saíram em alta velocidade, batendo, inclusive, em outros carros que transitavam pela via. Os suspeitos abandonaram o Honda Fit na avenida e fugiram a pé pela passarela, beirando a rodovia.

No local, foi realizado um cerco em que dois dos três suspeitos acabaram detidos, sendo os autônomos M.D.C.O., de 21 anos, e J.C.A.S., de 26 anos. O terceiro criminoso, que conduzia o veículo roubado, conseguiu fugir.

No carro roubado, os policiais encontraram, ao lado do banco do passageiro, um revólver calibre 38 municiado com quatro munições intactas, além dos objetos levados da residência.

Os autônomos foram apresentados no Plantão Policial e reconhecidos pelas vítimas, uma auxiliar de enfermagem de 39 anos, a mãe e o padastro dela com 61 e 47 anos, respectivamente, como sendo dois dos autores do assalto. Eles já tinham passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Ambos foram recolhidos na cadeia de Sumaré, onde estão à disposição da Justiça.

A ocorrência seria encaminhada para o 3º DP (Distrito Policial) para investigação e tentativa de localizar o terceiro suspeito.