Dupla é presa ao furtar bar em Sumaré

Dois homens foram presos na noite deste domingo (1) ao furtarem um bar na cidade de Sumaré. A prisão aconteceu por volta das 23h15, quando policiais militares receberam a informação de que um estabelecimento no bairro Jardim Amélia estava sendo furtado.

Os PMs foram até o local e flagraram um dos suspeitos ainda no interior do comércio. Ao ser questionado, ele acabou revelando o nome e as características do seu comparsa, que também teria participado da ação.

Uma viatura iniciou um patrulhamento pelo bairro e conseguiu localizar o segundo suspeito do furto. A dupla foi levada para o 1º Distrito Policial de Sumaré, onde foi autuada em flagrante.