Duas empresas movem ações contra Prefeitura de Sumaré

A BRK Ambiental alegou que o decreto que suspendeu o reajuste tarifário não teve qualquer justificativa técnica ou econômica. A revisão de 10,86%, dividida em três parcelas, foi feita por conta do adiantamento de prazos do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) para garantir o tratamento de 100% do esgoto. A concessionária assumiu acordo para realizá-lo até 2022 e não até 2028 como estava previsto.

Duas empresas contratadas pela Prefeitura de Sumaré “se rebelaram” e entraram, nos últimos dias, com medidas judiciais para questionar decisões tomadas pela administração municipal. A concessionária dos serviços de água e esgoto, BRK Ambiental, pediu a anulação do decreto municipal que suspendeu a revisão extraordinária na tarifa. Já a Rizzo Mobiliário Urbano Ltda, que operava o sistema de Zona Azul, solicitou a retomada da prestação do serviço, suspenso após o fim do contrato.

Questionada sobre as alegações da BRK, a prefeitura disse que “a população não pode ser prejudicada com o aumento nas tarifas, uma vez que a “concessionária” não está realizando as obras. Os serviços não estão sendo prestados na forma adequada. Há muita reclamação da falta d’água e não é justo com a população”. Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

A Rizzo pediu a retomada da prestação de serviço de estacionamento rotativo em Sumaré, após os parquímetros terem sido lacrados pela prefeitura no dia 22 de julho, com o fim do contrato. A empresa alegou que não foi notificada pela prefeitura de que o contrato não seria renovado. O pedido para retomar o serviço foi negado pela Justiça. Na decisão, o juiz afirmou que a Rizzo enviou o pedido de renovação da concessão fora do prazo.

Proprietário da empresa, Roberto Rizzo disse que deve cobrar da prefeitura uma indenização de R$ 20 milhões, referente aos investimentos realizados este ano na troca dos 40 parquímetros do município, modernizando o sistema de Zona Azul.

Com a lacração dos 40 parquímetros do estacionamento rotativo de Sumaré, a concessionária Rizzo Mobiliário Urbano Ltda não conseguiu recolher as cédulas e moedas, alegando que não foi notificada com antecedência sobre a não renovação do contrato. Além disso, 1,5 mil cartões com créditos da Zona Azul foram comercializados à população, que não poderá utilizá-los.

Segundo o proprietário da empresa, Roberto Rizzo, não houve nenhuma notificação informando que o contrato não seria renovado. Com isso, a concessionária não teve tempo hábil de se programar, retirar os valores dos parquímetros e ressarcir aqueles que compraram créditos de estacionamento. O empresário estima que tenham sido vendidos R$ 90 mil.

“Da noite para o dia lacraram, não sabíamos nem o que estava acontecendo. Não tem nenhum fundamento. Está chegando o Dia dos Pais, uma data muito importante para o comércio, e o Centro está sem estacionamento rotativo”, disse Rizzo.

A prefeitura alegou que não renovou o contrato porque a empresa não forneceu duas motos, como estava previsto no contrato, e porque não tinha acesso aos extratos dos parquímetros. Rizzo disse que há três anos a própria prefeitura abriu mão das motos e que toda a venda de bilhetes pode ser consultada online pelo município.

A prefeitura foi questionada e informou, em nota, que “finaliza relatório sobre a execução do contrato e reforça que uma nova licitação será aberta em breve para restabelecer o estacionamento rotativo nas ruas comerciais do Centro da cidade, com o objetivo melhorar a prestação do serviço aos usuários, assim como trânsito de veículos. Neste intervalo, a Prefeitura de Sumaré pede a colaboração dos motoristas para manter a rotatividade nas vagas no Centro da cidade, permitindo maior movimentação de consumidores nos comércios locais”.