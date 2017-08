Drogas com adesivo do Popeye são apreendidas em Sumaré

Foto: Divulgação / Polícia Militar

Dois indivíduos foram presos em flagrante nesta quarta-feira (02) em Sumaré pela PM (Polícia Militar) com mais de 250 quilos de maconha. A suspeita é de que os entorpecentes vieram do Paraná para serem comercializadas na região. Cada tijolo da droga continha o adesivo do personagem infantil Popeye, e é conhecida nos meios policiais como diamante verde.

De acordo com informações da PM, eles receberam uma denúncia de que moradores de uma casa na Rua Marco Liach no Jardim Macarenko estavam armazenando entorpecentes. Ao chegarem no local, os militares encontraram dois homens, um deles tentou fugir, porém foi impedido pela PM. Ambos foram encaminhados ao 1° DP (Distrito Policial) do município e receberam voz de prisão em flagrante por tráfico.

A Polícia Federal foi acionada para assumir as investigações.