Dois são detidos por receptação de celular

Dois homens foram detidos em Sumaré por receptação de celular. No bairro Cidade Nova, um rapaz de 20 anos foi levado para a delegacia na madrugada desta quarta-feira (5) após ser flagrado com um aparelho furtado no dia 25 de maio, em Paulínia. O jovem foi abordado por policiais militares por demonstrar nervosismo ao ver a viatura passando pela Rua Maria Aparecida Nascimento.

Um homem de 29 anos também foi apresentado na delegacia do município pelo mesmo crime, na noite desta terça-feira (4). Policiais militares faziam patrulhamento pelo Jardim Denadai e desconfiaram de um homem dentro de um veículo. Foi feita a abordagem e com ele encontraram um celular roubado no dia 27 de março, em Campinas.

O suspeito alegou ter comprado o aparelho há dois meses, no Centro de Campinas, de uma pessoa desconhecida, por R$ 150. Tanto ele como o rapaz de 20 anos foram liberados após registro da ocorrência por receptação.