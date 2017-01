Dívida ‘imediata’ de Sumaré soma R$ 140 milhões, diz novo prefeito

Em seus primeiros dias de governo, o novo prefeito de Sumaré, Luiz Alfredo Dalben (PPS), tem lidado com uma série de problemas. Após receber o sindicato dos servidores para tentar resolver a falta do pagamento do 13° salário e nomear uma comissão para rever o contrato com a concessionária Odebrecht Ambiental, o chefe do Executivo divulgou o montante da dívida de curto prazo da prefeitura: R$ 140 milhões. Ele também lida com o corte de energia elétrica de prédios públicos por conta de parte dessa dívida com a CPFL Paulista.

De acordo com informações do secretário responsável pela Procuradoria Jurídica da prefeitura, Arlei Mapelli, a dívida de R$ 140 milhões é a imediata, mas a Administração deve ainda R$ 600 milhões entre precatórios, Sumprev e outras dívidas. “Estamos numa situação ruim, mas estamos sendo transparentes. O prefeito não vai esconder nada, temos que ser realistas”, afirmou o secretário.

Na dívida de R$ 140 milhões estão inclusos R$ 1,7 milhões da CPFL Paulista, referentes a contas de pelo menos 13 prédios públicos que não são pagas desde junho do ano passado, o 13° salário dos servidores, além de pagamentos a fornecedores, dívida com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), merenda, coleta de lixo, entre outras.

ENERGIA. Sobre a CPFL, o secretário afirmou que a negociação está em andamento e a empresa tem sido compreensiva em relação à situação da cidade. “Entenderam que o Luiz Dalben está chegando agora. Estamos fazendo todos os levantamentos dos débitos e vamos propor pagamentos”, relatou.

Segundo Mapelli, nesta segunda, o fornecimento de energia de mais um prédio foi cortado e foi necessário remover vacinas que eram armazenadas no local. O problema foi solucionado posteriormente. “O pessoal entrou em contato e explicou. Religaram a energia”, contou.

SALÁRIOS. Desde a posse, o prefeito Luiz Alfredo Dalben afirma que o pagamento do 13° salário dos servidores é prioridade, tanto que já foram realizadas duas reuniões com o sindicato. No entanto, ainda não há uma previsão para o pagamento. “O sindicato vai receber toda a situação da prefeitura. A ordem é sentar, conversar e mostrar a realidade”, afirmou Mapelli.