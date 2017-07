Disque Denúncia recebe relatos de maus tratos aos animais

O Disque Denúncia do GPA (Grupo de Proteção Ambiental), da Guarda Municipal de Sumaré, passa a registrar também denúncias relacionadas a maus tratos de animais. Qualquer cidadão pode registrar queixas para proteger os animais ou relatar descarte irregular de entulho e outras ações relacionadas ao GPA. O número é o 0800 773 8900. Foto: Arquivo / O Liberal

A criação do Disque Denúncia foi uma necessidade identificada durante as rondas intensivas realizadas pelo GPA, principalmente pela região rural da cidade, inicialmente com relação ao descarte de entulho. Após a criação do canal de comunicação, no entanto, a direção da Guarda Municipal resolveu ampliar sua abrangência, passando a atender também várias situações que envolvam o GPA, incluindo denúncias de maus tratos a animais.

“Com um registro oficial, será possível ir imediatamente até o local onde a prática está ocorrendo e, assim, notificar os infratores”, ressalta o secretário de Segurança Ricardo Zequin.