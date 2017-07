Detran flagra problemas em procedimento de autoescola

De acordo com o Detran, durante fiscalização na autoescola Cacique, localizada no Centro de Sumaré, foi constatada que uma aula da categoria E havia sido inserida no sistema, mas não estava sendo ministrada.

O estabelecimento foi procurado pela reportagem do Grupo Liberal, mas as ligações não foram atendidas.

O Detran (Departamento Estadual de Trânsito) flagrou irregularidades em uma autoescola de Sumaré. O estabelecimento cometia fraudes na aplicação de aulas de direção para veículos de carga. Os responsáveis pelo CFC (Centro de Formação de Condutores) e o candidato envolvido irão responder a inquérito policial. Como medida preventiva, o órgão suspendeu as atividades da autoescola por 30 dias.

Todas as aulas precisam ser registradas no e-CNHsp, sistema através do qual o Detran faz o rastreamento das etapas da habilitação. O veículo que deveria estar sendo utilizado na aula estava estacionado em frente ao CFC.

Foi registrado um boletim de ocorrência no 1° DP (Distrito Policial) de Sumaré por inserção de dados falsos em sistema de informações. O crime é previsto no artigo 313-A do Código Penal, sendo que a pena varia de 2 a 12 anos de prisão.

LEIA TAMBÉM: Recepcionista cadeirante morre em incêndio

A autoescola vai responder a um processo administrativo junto ao Detran, que pode resultar em descredenciamento. “Além de capacitar o cidadão para conduzir um veículo, a autoescola tem o papel de formar condutores conscientes de suas responsabilidades para a segurança de todos no trânsito, ainda mais quando se trata de motorista profissional. Todo condutor deve seguir à risca o processo de formação”, disse o diretor-presidente do Detran, Maxwell Vieira.