Departamento de Trânsito notifica proprietários de veículos abandonados

A SMMUR (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural) está intensificando a fiscalização contra veículos abandonados nas vias públicas de Sumaré. Nesta quarta-feira (6) foram emitidas três notificações para proprietários de carros abandonados no Parque Residencial Salerno, no Jardim Santiago e no Jardim Santo Antônio. Os donos têm o prazo de 15 dias para retirarem os carros das ruas e, em caso de descumprimento, os automóveis serão recolhidos. Foto: Prefeitura de Sumaré-Divulgação

Este ano, 21 veículos já foram retirados das vias de Sumaré. A ação está em conformidade com a Lei Municipal nº 5.458 de 2012, que autoriza o Poder Executivo Municipal a recolher carros abandonados nas vias públicas e terrenos baldios. Só é permitido guinchar automóveis sem notificação prévia caso o mesmo esteja estacionado de maneira irregular ou atrapalhando o trânsito.

“Além de gerar uma poluição visual, os veículos abandonados podem servir de criadouros para o mosquito da dengue e geram insegurança para os moradores da vizinhança. Por isso estamos intensificando a fiscalização, a fim de garantir mais qualidade de vida aos munícipes”, explicou o prefeito Luiz Dalben.