Denúncia leva PM a laboratório de drogas em Sumaré

Uma denúncia anônima levou policiais militares de Sumaré a descobrirem um laboratório de drogas na Rua José Vieira da Silva, no Loteamento Jardim das Estâncias, na região do Matão, na noite desta terça-feira (1). Ninguém foi preso. No endereço fica um apartamento, e os soldados encontraram grande quantidade de entorpecentes e materiais usados na fabricação das substâncias. Foto: Divulgação/Polícia Militar

A denúncia foi feita à PM (Polícia Militar) por volta das 23h30. De acordo com as informações, um apartamento era usado como laboratório para a fabricação de drogas. Quando chegaram no local, os soldados encontraram a porta do imóvel fechada, porém, destrancada.

Ao abri-la, sentiram um forte odor de crack. Dentro do apartamento, os policiais encontraram vários pacotes de entorpecentes, balanças de precisão, forno elétrico, embalagens vazias, e utensílios de cozinha como facas, colheres, peneiras, bacias e pratos. Também apreenderam um caderno de anotações e medicamentos.