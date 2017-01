De olho no futuro, reeducandos de Sumaré ‘dominam’ o mercado pet

Em meio à uma das maiores crises no sistema penitenciário brasileiro, o CR (Centro de Ressocialização) pode dar uma “pista” de como equalizar a balança entre iniciativa privada, governos estaduais e detentos sem passar pela polêmica das privatizações dos complexos. Responsável por cerca de metade do mercado veterinário e pet do país inteiro, um grupo de reeducandos da unidade de segurança têm agenda cheia. Às 7h30, eles seguem para um galpão construído por uma das maiores empresas do ramo, em um terreno anexo à cadeia. No local, os reeducandos recebem treinamento para produzir mais de 210 itens de alta precisão, como desfibriladores, balanças, aparelhos de anestesia, instrumentos cirúrgicos e até secadores de pêlos, produtos que são distribuídos para universidades, clínicas e petshops do Brasil e até do Uruguai.

E todos aprendem uma profissão. Se formam eletricistas, torneiros mecânicos, soldadores e outras funções que a indústria sente dificuldade para encontrar no mercado. Remunerados com um salário mínimo, os 40 reeducandos respondem por 100% da produção, sendo apenas supervisionados por outros 20 profissionais da empresa. Para o empresário Juarez Freire, de 58 anos, a conta é simples. “Contratando” reeducandos há 15 anos, ele diz que as vantagens passam pelo pagamento flexível de aluguel – o governo estadual fica com cerca de 10% do faturamento mensal por conta da instalação do galpão no terreno público – e a fácil obtenção de mão-de-obra, com remunerações abaixo dos pisos das categorias. “Esse é um trabalho de via dupla, com prós e contras. Às vezes, você tem um cara no auge da produção, perfeito, e aí ele vai embora. Temos que sempre estar treinando outro para o ofício. O mais legal, contudo, são as pessoas que você conhece aqui dentro. Pegamos bandidos e devolvemos cidadãos. Já pensou quantos já tiramos das ruas?”, indagou. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

INSISTÊCIA. Sem se considerar especialista em segurança e sem saber ao certo quantos reeducandos já passaram pelo galpão de sua empresa, Freire explica que foi pela insistência de um amigo que decidiu visitar a unidade prisional de Sumaré. “Eu pensava: porque vou dar uma oportunidade para gente que fez coisa errada se eu posso empregar outros? Mas ele (amigo) insistiu tanto que eu vim e conheci pessoas que foram induzidas ao crime em um momento de fragilidade ou má companhia. Aqui eu passei a acreditar em ressocialização”, relatou o empresário.

Diretor afirma que trabalho criou lideranças positivas

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Para o governo, além da receita proveniente do aluguel, a disciplina dos presos é a maior vantagem a ser obtida através da parceria com a iniciativa privada. Depois do trabalho, às 16h30, eles retornam à unidade de ressocialização e passam a integrar os grupos de estudo, em período noturno. “Hoje temos 50% da nossa população carcerária empregada neste sistema. Só designamos para as empresas aqueles que estão em dia com seus estudos”, explicou o diretor-técnico do CR de Sumaré, Dalber Possato.

O diretor ainda explica que a oportunidade de trabalho cria lideranças positivas dentro da unidade prisional e motiva outros presos. “Isso reflete positivamente no dia a dia da unidade. O preso está trabalhando durante o dia e estudando à noite. Ele não tem o menor tempo para, eventualmente, pensar em algo negativo. Ele está o tempo todo ocupado com ações positivas”, explicou. Além dos 40 detentos empregados pela indústria do ramo veterinário, o Hospital da Unicamp (Universidade de Campinas) absorve outros 60 reeducandos na área de higienização, que também estão empregados em uma gráfica, um frigorífico e uma metalúrgica.

‘Aqui eu tive oportunidades’

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Trabalhando há seis meses na linha de produção, o reeducando Edmilson Willian Prado, de 30 anos, é formado em computação gráfica. Ele diz que a oportunidade de trabalhar em uma empresa, sem ter tido a experiência no ramo, fez toda a diferença. “Aqui eu tive oportunidades que o mercado de trabalho não dá. Para entrar em uma empresa na rua, precisamos ter um currículo com muitos cursos e profissões. Aqui eu entrei sem saber nada e, em seis meses, passei por diversas áreas e ainda executei a minha formação de projetista”, explicou.

Pensando em sua liberdade, o que deve ocorrer dentro de seis meses, Prado diz que passou os cinco anos no sistema penitenciário fazendo cursos técnicos de manutenção e pintura. “A gente tem que se prevenir. Como escutamos nos meios de comunicação que o mercado lá fora está muito concorrido, estamos preenchendo o currículo com coisas novas até o dia que acabar a pena”, relatou. “Fez toda a diferença para a minha vida, não só na profissão. Hoje eu escuto mais e dou valor no tempo, para trazer alegrias a minha família”, finalizou.