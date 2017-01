Dalben prestigia grupo ligado ao pai em Sumaré

Se você caminhar ao lado de Dirceu Dalben pelas ruas de Sumaré, será fácil encontrar um morador que ainda o cumprimente pela alcunha de “prefeito”, mesmo estando ele ao lado do filho, Luiz Alfredo Castro Ruzza Dalben, o chefe do Poder Executivo, de fato, do município. Até porque foram oito anos nesta função, em dois mandatos consecutivos – entre 1997 e 2004. Nestes 29 primeiros dias de governo do caçula, Dirceu foi figura presente em quase todos os compromissos oficiais do filho, ora “abrindo portas”, como aconteceu na reunião com representantes da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas) no último dia 10, ora atacando de paparazzi, quando fotografou Luiz e o vice, Henrique Stein, devorando um lanche no gabinete e fez questão de postar a foto em sua página nas redes sociais.

O prefeito, inclusive, não faz questão de esconder que ouve as opiniões “mais isentas possíveis” do pai, quando da tomada de decisões importantes para a cidade (leia texto abaixo). Mas Dirceu não tem deixado sua marca apenas através das orientações ao pé do ouvido, ao estilo “de pai para filho”. É nas nomeações para os cargos de confiança que ela fica bem mais evidente. Primeiro, Luiz Dalben manteve a tradição de nomear parentes para cargos no primeiro escalão. Deu ao tio, Eder Ruzza, a responsabilidade de comandar a Secretaria de Serviços Urbanos. Eder é irmão de Jucilene Castro Ruzza, ex-secretária de Finanças no governo Dirceu Dalben, e filho de Alfredo Castro Ruzza, que comandou a Secretaria de Obras nas gestões do genro, no caso, o pai de Luiz. Agora, aos poucos, o prefeito vai lotando a sede do Poder Executivo com antigos homens e mulheres de confiança do pai, seja em funções bem próximas a ele – como as secretarias municipais – ou em cargos onde o trabalho e o resultado se perdem em meio às gigantes nomenclaturas. Foto: Reprodução - Facebook

JURÍDICO. Um exemplo está na nomeação do advogado Arlei Mapelli para a função de Procurador Geral do município. Ex-secretário de Negócios Jurídicos na administração de Dirceu Dalben, ele também defende o pai do atual prefeito em processos na área cível, alguns remanescentes de supostas irregularidades cometidas no período em que esteve sentando na principal cadeira do amplo gabinete do prédio de dois andares da Rua Dom Barreto. O também advogado Marcelo Pelegrini Barbosa acaba de ser nomeado assessor de confiança. Ele, que está lotado na Secretaria de Governo, representa Dirceu em ao menos quatro ações de improbidade administrativa que tramitam na Justiça local. Chefe de gabinete na gestão do pai, Olímpio Trausi vai desempenhar a mesma função (gratificada) no governo do filho.

E as nomeações não param por aí. Aparecido Fernandes da Silva, que foi secretário de Obras na gestão de Dirceu, também acaba de ser nomeado superintendente de manutenção e serviços públicos junto à Secretaria de Serviços Públicos. O mesmo acontece com Pedro Benedito Maciel Neto, ex-secretário de Cultura, agora assessor comissionado na Secretaria de Governo, e Rita de Cássia Rosa Pinto, que comandou as secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Social nas gestões do pai do atual prefeito e agora foi nomeada por Luiz como superintendente de proteção social, lotada na Secretaria de Inclusão Social. Outros nomes conhecidos do cenário político sumareense por conta da participação nas duas gestões de Dirceu também foram encaixados na atual administração, como Mauro Cegantin – nomeado superintendente administrativo de transportes – e Paulo Rogério Tosta, que será gerente de elaboração técnica-legislativa.

‘São pessoas que eu confio’, diz prefeito

Foto: Reprodução - Facebook

O prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, admite que busca ouvir as opiniões do pai, o ex-prefeito Dirceu Dalben, antes de tomar decisões que envolvam a resolução de conflitos importantes no município, mas deixa claro também que tem contado com o apoio técnico de toda a sua equipe de governo, de servidores públicos e também de conselhos municipais constituídos. De acordo com nota encaminhada ao LIBERAL pela assessoria de imprensa do Executivo, Dirceu – quando solicitado pelo prefeito -, seja como ex-gestor público ou como pai, busca ajudar e dar a sua opinião “da forma mais isenta possível”.

“Independente de terem trabalhado com meu pai, o ex-prefeito Dirceu Dalben, são pessoas que eu particularmente confio e acredito no potencial. São pessoas que podem nos ajudar a fazer o melhor para a população de Sumaré. O ex-prefeito, com certeza, vem nos ajudando com conselhos, mas ele foi reeleito vereador e está aguardando a resolução de ação judicial para que possa ser diplomado e tomar posse do seu cargo. Nós estamos muito confiantes que ele volte à vereança e possa compor a câmara para nos ajudar na base de governo, nos orientando também enquanto vereador”, comentou o prefeito, ao ser questionado sobre as nomeações de ex-secretários e ex-assessores do pai.

“Na montagem de sua equipe, o prefeito Luiz Dalben procurou prestigiar servidores concursados, pessoas que fizeram parte de todo o processo eleitoral e também aqueles que auxiliaram na transição de governo”, reforça a nota. A reportagem tentou ouvir o ex-prefeito Dirceu Dalben ao longo da última semana, mas ele não retornou ao recado deixado com sua assessoria. (Colaborou Thomaz Fernandes).