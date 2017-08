Curso gratuito de almoxarife tem processo seletivo

As oportunidades são exclusivas para adolescentes moradores de Sumaré e as inscrições devem ser realizadas nos dias 1º, 4 e 5 de setembro, na Casa Brasil, localizada na Rua Ipiranga, 316, Centro, das 9h às 12h ou das 13h às 16h.

A Secretaria Municipal de Educação de Sumaré, em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), realiza neste mês de setembro o processo seletivo para preencher vagas no curso gratuito de Aprendizagem Industrial – Almoxarife, que será ministrado em 2018, por meio do programa Jovem Aprendiz.

Para realizar a inscrição, o candidato deve ter nascido nos anos 2000, 2001 ou 2002, ser morador de Sumaré e estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. O edital do processo seletivo, com a relação dos documentos necessários e demais informações, foi publicado no Diário Oficial de Sumaré, que fica disponível no site da prefeitura.

O processo seletivo será realizado em duas etapas. A primeira delas é a prova com 40 questões de múltipla escolha, distribuídas em quatro blocos: 10 de Língua Portuguesa, 10 de Matemática, 10 de Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia), 10 de Conhecimentos Gerais.

A prova será realizada no dia 24 de setembro, às 8h, na Escola Municipal José de Anchieta, e vai pré-selecionar 70 adolescentes, que seguirão para a próxima fase.

Na segunda etapa, os jovens serão encaminhados às empresas parceiras, que realizarão seus respectivos processos seletivos de acordo com critérios próprios, dando continuidade ou não à contratação.