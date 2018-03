Criança de 7 anos fica ferida e homem morre após disparos em Sumaré

Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal

Um homem identificado como André Alexandre Rovagnelli, de 43 anos, foi morto com três tiros e um menino de 7 anos foi baleado no abdômen na noite desta segunda-feira (19), após disparos efetuados em uma festa de aniversário que estava sendo realizada no bairro Jardim Alvorada, em Sumaré. A criança está internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Estadual de Sumaré, em estado grave mas estável.

O caso ocorreu por volta das 19h30. Um outro homem de 41 anos também levou um tiro na mão, mas não há informações de seu estado de saúde. Segundo apuração da reportagem, o homem que morreu e a criança não seriam parentes.

Segundo informações do 48° BPMI (Batalhão da Polícia Militar do Interior), um homem armado entrou na festa, que ocorria na Rua Filomena Braga Coral, e disparou várias vezes contra Rovagnelli, que foi acertado por três tiros morreu no local. Uma bala atingiu também a criança, que ficou em estado grave, e o homem de 41 anos.

Os dois foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Macarenko. O ISSRV (Instituto Social Saúde Resgate à Vida), que faz a gestão da unidade, informou que “a criança apenas teve uma breve passagem pela UPA e em seguida foi encaminhada ao Hospital Estadual de Sumaré (HES) Unicamp, para cirurgia”.

O atirador estaria em um veículo Astra Hatch azul. Ele fugiu e não havia sido localizado até a publicação desta reportagem.

O caso está sendo investigado pelo 1° Distrito Policial de Sumaré. O delegado responsável, Pedro Sérgio Garcia Cortez Goso, informou que os investigadores estiveram no local do crime na noite de ontem e retornaram nesta terça-feira (20). Eles estão em busca de câmeras de segurança que ajudem a identificar o atirador. As testemunhas serão chamadas para serem ouvidas, e ainda não há uma única linha de investigação, segundo o delegado.

Rovagnelli será sepultado nesta terça-feira, às 16h45, no Cemitério da Saudade, em Sumaré. Ele era casado e deixa dois filhos menores de idade. A vítima morava no Centro de Sumaré.