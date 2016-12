CPFL religa energia da rodoviária após negociação

O Terminal Rodoviário de Sumaré, um dos 13 prédios públicos que tiveram a energia cortada nesta terça-feira por falta de pagamento das contas pela prefeitura, teve a força religada no final da tarde do mesmo dia, segundo informações do Executivo e da CPFL Paulista, após negociação entre as partes. Os outros 12 estabelecimentos, no entanto, seguiam às escuras até a noite desta quarta.

A dívida do município com a empresa atualmente é de R$ 1,7 milhão referentes às contas de junho a novembro, segundo a administração municipal, que enviou projeto de lei à câmara em novembro para pedir autorização para parcelar o valor. A matéria, no entanto, foi colocada na pauta da última sessão extraordinária da casa, marcada para a última quinta-feira e cancelada por falta de quórum.

Foto: Arquivo - O Liberal

Em nota, a prefeitura de Sumaré informou nesta quarta que a Administração estava em contato com a direção da concessionária para tentar resolver esta situação o mais rápido possível. “Há algumas possibilidades de negociação que poderão ser definidas até o próximo dia 31/12”, informou o Executivo. A CPFL, por sua vez, informou apenas que a energia da rodoviária foi religada, mas que não houve avanço nas negociações com Executivo.

Também de acordo com o Executivo, dos 13 prédios envolvidos, somente a rodoviária está ativa nesse período. De acordo com a CPFL Paulista, que assim como a prefeitura, não informa quais são os outros endereços, não há escolas e unidades de saúde na lista.