Corpos que aguardavam liberação há quase dois anos são enterrados em Sumaré

Dois corpos que aguardavam liberação há quase dois anos foram sepultados no Cemitério Municipal de Sumaré na última sexta-feira (20). Josival de Almeida Santos, de 39 anos, morreu no dia 20 de abril de 2015, e Braz de Souza, de 50 anos, faleceu em 6 de maio de 2015. Durante esse período, os corpos permaneceram na geladeira do necrotério. Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

“A lei diz que após a coleta das digitais, em seguida, se faz o sepultamento. Mas isso não ocorreu. Estamos felizes por oferecermos um sepultamento digno a duas pessoas que, por algum motivo, foram deixadas de lado e esquecidas”, afirmou a gerente do campo santo, Ana Paula Pimentel.

De acordo com a Prefeitura de Sumaré, Santos foi vítima de atropelamento na Rodovia Anhanguera e chegou a ser levado para o Hospital Estadual de Sumaré, mas não resistiu aos ferimentos. Já a causa da morte de Souza ainda não foi esclarecida. Nos dois casos, as famílias não fizeram contato.

As certidões de óbito foram adquiridas pela nova administração do cemitério em conjunto com o IML (Instituto Médico Legal) de Americana.