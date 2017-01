Bombeiros orientam população em caso de chuvas fortes

O Corpo de Bombeiros Municipal de Sumaré divulgou orientações para a população saber como se comportar em segurança diante de temporais e chuvas fortes, comuns nesta época do ano.

A primeira delas é sempre lembrar que, em situações de emergência e que ofereçam risco de morte, é preciso acionar o Corpo de Bombeiros imediatamente, pelo telefone 193.

Para os motoristas, a regra básica é não atravessar áreas inundadas ou alagadas, nem mesmo atrás de outro veículo. Bastam 30 centímetros de alagamento para fazer com que a água entre pelo escapamento do carro e o faça parar de funcionar. Em caso de emergência, atravessar áreas alagadas em baixa velocidade, mantendo o motor acelerado em 1ª marcha, e nunca trocá-la durante a travessia. Se possível, o indicado é parar o carro em um local mais alto e verificar o nível da água em relação ao carro da frente: se o nível de água continuar a subir, todos devem sair do carro e procurar um lugar seguro para esperar a chuva passar.

Além disso, deve-se sempre dirigir com cuidado, diminuir a velocidade e aumentar a distância em relação ao carro da frente, pois as vias molhadas ficam escorregadias e a água impede a visualização de buracos e bueiros sem tampa.

Quem estiver a pé, deve procurar um local seguro até a chegada do socorro. Também deve-se redobrar a atenção ao atravessar as vias, pois, assim como com os motoristas, a água impede a visão de buracos e bueiros sem tampa e as enxurradas também são capazes de arrastar as pessoas e outros objetos. O pedestre jamais deve ir para áreas de risco, pois isso dificulta eventual resgate.

Ventos e enchentes

Em casos de chuva com ventos é preciso atentar para o risco de queda de árvores, fios, postes e semáforos, bem como tomar um cuidado especial com as crianças. Os adultos devem acompanhá-las e segurá-las pelos pulsos durante todo o período do temporal.

No caso das enchentes de rios e córregos, o contato com a água pode causar diversas doenças. Se não for possível evitar o contato, o indivíduo deve tomar banho imediatamente após deixar a área alagada e procurar o serviço médico mais próximo.

Raios

Também é preciso tomar cuidado com os raios. A orientação é para desligar aparelhos elétricos das tomadas; ficar longe de janelas, árvores, postes, alambrados, cercas, linhas telefônicas e outras estruturas metálicas em geral, pois eles atraem as descargas elétricas e não ficar em pé em campo aberto. Automóveis oferecem excelente proteção contra raios.