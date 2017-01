Contribuinte pode parcelar dívida tributária com prefeitura

Contribuintes em dívida com a Prefeitura de Sumaré poderão renegociar os pagamentos por meio do Parcele Fácil até abril. Aprovado pela câmara na última semana, o projeto que cria o programa de negociação de débitos foi sancionado pelo governo municipal. Foto: Arquivo / O Liberal

De acordo com a lei, poderão ser parcelados todos os débitos tributários municipais, inscritos ou não na dívida ativa, que tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2016. O programa prevê descontos de 50% a 100% no valor da multa e juros moratórios.

“Além de beneficiar o cidadão, que poderá quitar os débitos, o programa Parcele Fácil também vai beneficiar os cofres da prefeitura, para que a gente aumente a arrecadação e, consequentemente, consigamos verba para realizar melhorias em Sumaré”, explicou o prefeito Luiz Alfredo Dalben (PPS), em nota enviada pela administração nesta quinta-feira.

A prefeitura estima arrecadar cerca de R$ 40 milhões com o Parcele Fácil em até quatro anos. Entre as principais dívidas acumuladas pelos contribuintes estão débitos com o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e com contas de água e esgoto do extinto DAE (Departamento de Água e Esgoto).

“O contribuinte que aderir ao Parcele Fácil poderá quitar o montante da dívida à vista ou em até 48 vezes, com descontos na multa e juros moratórios. Vale ressaltar que o valor mínimo de cada parcela deverá ser de R$ 100 e se o contribuinte deixar de pagar qualquer parcela, o benefício será cancelado”, informou a prefeitura.

Os interessados, segundo a administração, devem optar por qualquer uma das formas de pagamento até o dia 30 de abril e procurar pela Ceac (Central de Atendimento ao Contribuinte), na Rua Barbara Blumer, nº 44, no Centro, prefeitura. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3399-5390.

