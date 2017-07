Concurso tem votação aberta e vencedor pode ganhar bicicleta

A população sumareense pode ajudar a decidir o resultado do 12º Concurso de Mascotes dos projetos de Educação para o Trânsito e Educação Ambiental de Sumaré. Os desenhos mais votados serão transformados em bonecos e os seus autores ganharão uma bicicleta. As votações segue até sexta-feira (7).

Estudantes da Educação Infantil até o 5º ano do Ensino Fundamental produziram os desenhos atendendo à proposta de cada projeto educacional. Para votar, basta entrar no Facebook da Prefeitura de Sumaré, e acessar o álbum com desenhos pré-selecionados pelos professores para a competição. Os desenhos que receberem mais curtidas até a próxima sexta-feira, ao meio-dia, serão os vencedores.

“O objetivo de desenvolver os mascotes para os projetos é estimular a criatividade dos alunos e aplicar os conceitos ensinados nas aulas. É mais um estímulo para que as crianças desenvolvam atitudes positivas para um trânsito mais seguro e para a preservação ambiental”, explicou a secretária municipal de Educação, Mirela Cia Medeiros.