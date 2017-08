Compensação rende plantio de 910 mudas nativas

Sumaré vai receber o plantio de 910 mudas de árvores nativas, por meio de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) assinado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente com os responsáveis por um empreendimento que está sendo instalado na Avenida Rebouças, região central da cidade. A empresa teve de suprimir 25 árvores exóticas que estavam na calçada e fará a compensação ambiental em locais adequados para receber as árvores nativas. Foto: Creative Commons

O empreendimento será responsabilizado por cuidar das árvores por dois anos, até que elas fiquem adultas. Duas praças da cidade também serão recuperadas pelos empresários, com arborização e iluminação. Uma das praças fica ao lado do próprio empreendimento, na Rua João Antonio Breda, Parque Ongaro. A outra é a Praça do Jardim Macarenko, também na região central.

“A arborização e recuperação das áreas degradadas de Sumaré é um dos principais projetos do nosso governo, chamado Replantar. Até o momento, já plantamos mais de 17.000 mudas na nossa cidade e a previsão é chegar a 180.000 novas árvores até 2020. Os acordos de compensação ambiental com as empresas que estão chegando à cidade, gerando mais empregos à população, fazem parte deste compromisso que assumimos de respeito e proteção ao meio ambiente”, afirmou o prefeito Luiz Dalben.