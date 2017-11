Comemoração dos 100 anos do Horto Florestal será neste sábado

“Ainda será inaugurada durante a festa a trilha Horto Bike Park, com um passeio ciclístico. São aproximadamente 5km de percurso que estamos entregando à população, oferecendo mais uma opção de lazer e para a prática de atividades esportivas em meio à natureza. Para conhecer a trilha neste sábado, basta os moradores comparecerem com sua bicicleta e equipamentos de segurança comuns”, explicou o vice-prefeito e secretário de Meio Ambiente, Henrique Stein.

Entre as atrações haverá apresentações culturais de música, teatro, capoeira e ginástica artística; show de ilusionismo; exposição fotográfica dos 100 anos do Horto; passeio gratuito de jeep para crianças, além de brinquedos infláveis, distribuição de pipoca e algodão doce, e barracas de alimentação.

Neste sábado (25) tem festa em comemoração dos 100 anos do Horto Florestal, organizada pela Prefeitura de Sumaré em parceria com a Associação Pró-Memória. Para comemorar o centenário da principal área verde da cidade, uma programação especial e totalmente gratuita foi preparada a toda a população. O evento acontece também em alusão ao Dia da Memória. O Horto Florestal está localizado na Estrada Municipal Teodor Condiev, que liga as cidades de Sumaré e Hortolândia. O evento será das 9h às 12h.

Foto: Prefeitura de Sumaré.JPG

“O centenário do Horto Florestal é um grande marco, devido à importância do espaço sob o ponto de vista ambiental e histórico. Convidamos toda a população para prestigiar essa grande festa, que promoverá cultura, arte e lazer para todas as idades, além de incentivar a preservação deste local que é o pulmão de Sumaré”, comentou o prefeito Luiz Dalben.



HISTÓRIA

O Horto Florestal de Sumaré nasceu 1917, quando a Companhia Paulista de Estradas de Ferro adquiriu de Antonio de Oliveira Valente uma gleba de 355 alqueires para o plantio de eucaliptos. Em 1921, o Governo Federal estabeleceu um prêmio de 150 réis para cada árvore que se plantasse, pelo prazo de três anos. A Companhia Paulista plantou então 2.885.000 eucaliptos, formando o Horto de Sumaré.

Hoje, dos 355 alqueires originais, restam pouco mais de 92 em domínio da Prefeitura de Sumaré. No ano de 2000, o Município criou o Parque Ecológico do Horto Florestal, através da Lei nº 3.496. A Prefeitura mantém no local o Viveiro de Mudas, trilhas para caminhadas de percurso rápido e a represa do Horto também é fonte de abastecimento de água à parte da população.

Confira a programação cultural da Festa de 100 Anos:

9h – Cia Teatral Maktub

9h30 – Ilusionismo com Eduardo Parmegiani

10h – Banda Naya / Liani Carpani e Banda

10h30 – Apresentação de Ginástica Artística

11h – Grupo de Capoeira Guerreiros dos Palmares – Mestre PC

11h30 – Moda de Viola com Abner e Aparecido