Funcionário da AutoBAn morre em acidente em Sumaré

Um engavetamento no quilômetro 117 da Rodovia dos Bandeirantes vitimou um colaborador da concessionária CCR AutoBAn na madrugada desta sexta-feira (10). O acidente aconteceu por volta das 4h da madrugada e envolveu uma carreta, um caminhão e um veículo utilitário da AutoBAn. Foto: Reprodução-Google Mapas

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, os três veículos seguiam no sentido capital quando o caminhão bateu na traseira da carreta; logo em seguida, o carro da AutoBAn atingiu a traseira do caminhão.

O motorista do caminhão ficou em estado grave e foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Sumaré. Já o colaborador da AutoBAn, que realizava o patrulhamento de rotina, faleceu no local. A polícia e a concessionária não divulgaram a identidade das vítimas. Não houve registro de congestionamento.