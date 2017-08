CEO completa 10 anos, com média de 486 atendimentos ao mês

Parte da Política Nacional de Saúde Bucal – Programa Brasil Sorridente, iniciada em 2004, o CEO corresponde à atenção secundária em saúde bucal. No âmbito do SUS, os atendimentos especializados em saúde bucal não correspondiam a mais de 3,5% do total de procedimentos odontológicos. Por isto, o Ministério da Saúde passou a incentivar a implantação dos CEOs com o objetivo de ampliar o acesso aos atendimentos especializados, o que foi fundamental para a melhoria das condições de saúde bucal dos brasileiros, conforme apontou levantamento epidemiológico no Brasil em 2010 e 2013.