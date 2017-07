Centro de Longevidade para idosos é inaugurado

Na última semana foi inaugurado em Sumaré o Centro de Longevidade Irineu Mazutti, que deve funcionar como uma unidade de saúde exclusiva para os idosos do município. O projeto, pioneiro na RMC (Região Metropolitana de Campinas), vai oferecer um acompanhamento multidisciplinar à melhor idade, por meio da medicina preventiva. A unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Foto: Imprensa/Divulgação

A unidade foi instalada dentro do CCTI (Centro de Convivência da Melhor Idade), em Nova Veneza, e conta com recepção, sala de acolhimento, três salas para consultas médicas, uma sala para atendimento psicológico e outra para atendimento odontológico – todas equipadas, além de banheiros adaptados. Os idosos de toda a cidade poderão agendar consultas com especialistas como cardiologista, cirurgião vascular, endocrinologista, ortopedista, dermatologista, médico do esporte, geriatra, clínico geral, além de fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista e dentista. A maioria dos profissionais vai atuar de forma voluntária ao Município.

Segundo a presidente do Fundo Social, Mara Dalben, a proposta é que os idosos possam ser atendidos pelos especialistas neste novo local e colocar em prática as orientações de medicina preventiva ali mesmo, no CCTI, que ainda é equipado com piscina coberta, quadra de esportes e salão social. “Muitos problemas de saúde que acometem a Melhor Idade podem ser evitados com atividades físicas e aqui eles terão todo esse acompanhamento, com profissionais capacitados. Além disso, nosso trabalho é também pela inclusão dos nossos idosos, é acolher todos eles e oferecer atividades de lazer, de interação social, estimulá-los a vencer os desafios sempre com um sorriso no rosto”, detalhou Mara.