CEI da Odebrecht deve pedir fim do contrato de concessão

Foto: Arquivo / O Liberal

A CEI (Comissão Especial de Inquérito), aberta na Câmara de Sumaré para investigar supostas ilegalidades no contrato de concessão para os serviços de água e esgoto entre a prefeitura e a Odebrecht Ambiental, encerrou nesta segunda as apurações. A comissão tem prazo de 15 dias para apresentar o relatório que será votado pelos demais vereadores e encaminhado à prefeitura e ao Ministério Público. A CEI deve pedir o fim do contrato com a empresa.

Foram três meses de oitivas, apuração, audiências públicas e debates. Ao todo, foram ouvidas 15 pessoas, entre elas a ex-prefeita Cristina Carrara (PSDB) e o ex-executivo da Odebrecht, Guilherme Pamplona Paschoal. Ele afirmou ter feito doações para a campanha da tucana em 2012, por meio do ex-secretário de Governo, João Alberghini Sobrinho, que também foi ouvido e negou a denúncia, assim como a tucana.

LEIA TAMBÉM: Dois são detidos por posse ilegal de arma de fogo

De acordo com matérias publicadas pelo LIBERAL, o presidente da CEI, vereador Willian Souza (PT), deve defender, na elaboração do relatório, o rompimento do contrário. Ele afirma estar convicto de que houve irregularidades.