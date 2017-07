Casa Brasil oferece 420 vagas para cursos

A Prefeitura de Sumaré oferece oportunidades para qualificação profissional gratuita através de vagas para os cursos do segundo semestre da Casa Brasil. Estão sendo oferecidas 420 vagas, para os cursos de Informática Básica, Office, Internet e Pintura em Tela.

A Casa Brasil é equipada com espaço multimídia e salas de aulas que se tornam laboratórios de prática das profissões. As aulas são gratuitas, mas o material usado deve ser adquirido pelos alunos. A lista de materiais varia de acordo com o curso escolhido e os interessados são informados sobre os detalhes durante as inscrições.

Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

Os interessados devem levar original e cópia do RG e comprovante de endereço para as inscrições, que podem ser feitas 9h às 11h30 e das 13h às 15h30, na Casa Brasil, que fica na Rua Ipiranga, nº 316, no Centro. As inscrições prosseguem até o preenchimento de todas as vagas.