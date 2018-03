Carro pega fogo e três ficam feridos em Sumaré

Foto: Adriano de Moraes - Divulgação

Um carro pegou fogo na Avenida Eugênia Biancalana Duarte, no Jardim Primavera, em Sumaré, por volta das 16h30 deste sábado. Os três ocupantes sofreram queimaduras e foram encaminhados ao HES (Hospital Estadual Sumaré), segundo a PM (Polícia Militar) e os bombeiros. Uma testemunha disse ao LIBERAL que as vítimas são um homem, que dirigia o veículo, e duas crianças que estavam no banco traseiro.

De acordo com Adriano de Moraes, de 17 anos, que trabalha em uma loja na avenida, o carro, um Vectra, passou já com chamas na parte traseira. Ninguém viu o que causou o incêndio, disse Moraes.

Pessoas que trabalham perto ajudaram a tirar as crianças do carro e a apagar as chamas. “Ele (carro) passou pegando fogo, a galera começou a buzinar pra ele. O motorista não chegou a ver o carro pegando fogo, ele sentiu o calor e aí ele viu”, disse o rapaz.

Na sequência, segundo Moraes, pessoas que trabalham nas proximidades pegaram extintores e foram ajudar. As crianças são um menino de aproximadamente 4 anos e uma menina que parecia ter 2, afirmou Moraes.

A assessoria de imprensa do hospital não conseguiu dar qualquer informação relacionada ao estado de saúde das vítimas. PM e bombeiros informaram que as equipes estavam atendendo o caso e não tinham mais informações.