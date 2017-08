Cão ‘Max’, da GCM de Sumaré, ganha prêmio

O GOC (Grupo de Operações com Cães) da GCM (Guarda Civil Municipal) de Sumaré ganhou duas medalhas no “Torneio Ações Especiais K-9”, realizado pelo 1° BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) da Polícia Militar. Foto: Divulgação/Prefeitura de Sumaré

O pastor Max acompanhado do condutor Itamar, ficou em primeiro lugar na categoria “Defesa da Equipe” e em segundo lugar na categoria “Intervenção com Indivíduo Barricado”. O evento aconteceu no último sábado, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Os animais disputaram seis categorias.

“Nosso canil é um exemplo, tanto na qualidade do atendimento de ocorrências, como na estrutura e no trabalho social que realizamos com os cães. As medalhas conquistadas são a prova de que o trabalho desenvolvido é sério e uma demonstração da competência dos nossos adestradores e animais”, declarou o prefeito Luiz Dalben.