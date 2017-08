Câmara de Sumaré arquiva denúncia contra Fininho

A Câmara de Sumaré rejeitou, por 16 votos a 2, o pedido de abertura de Comissão Processante contra o vereador Warlei de Faria, o Fininho (SD), que foi denunciado pelo MP (Ministério Público) à Casa de Leis em junho. Apuração será arquivada.

Da denúncia do MP, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Sumaré apontou em relatório que havia indícios de quebra de decoro por parte do vereador. Segundo a apuração, o posto de combustíveis de propriedade do parlamentar teria comercializado produtos para abastecimento da frota da prefeitura, o que não é permitido pela Lei Orgânica do Município. Ele nega irregularidades.

LEIA TAMBÉM: Dois são detidos por receptação de celular

De acordo com a denúncia, a prefeitura tinha, até o ano passado, um sistema de cartão magnético para abastecimento de veículos da frota em postos cadastrados e, entre eles, estava o de Fininho, que alega, por sua vez, que vendia os combustíveis para a empresa do cartão, e não diretamente para a Administração Municipal.