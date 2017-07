Cadastro no Parcele Fácil termina segunda

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

“Esta é uma ótima oportunidade para que os moradores fiquem em dia com o município. O programa facilita o pagamento das dívidas, oferecendo diversas opções de parcelamento e descontos nos juros e multa. Além de facilitar para o cidadão, o Parcele Fácil também aumenta a arrecadação da municipalidade, fazendo com que tenhamos mais verbas para investir em melhorias na cidade”, explicou o prefeito Luiz Dalben (PPS).

Entre as principais dívidas acumuladas pelos contribuintes estão o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), Contribuição de Melhorias e Plano Comunitário (que se referem a taxas de asfalto e iluminação, por exemplo), taxas de funcionamento e publicidade, ISSQN Fixo e débitos de contas de água e esgoto com o extinto DAE (Departamento de Água e Esgoto).

LEIA TAMBÉM: Moradores do Residencial Emílio Bosco podem retirar contrato nesta terça

Até o momento, já foram negociados R$ 22 milhões, totalizando a adesão de 16,2 mil contribuintes ao programa Parcele Fácil. Mais informações sobre o programa podem ser obtidas pelo telefone 3399-5390.

AS OPÇÕES DE PARCELAMENTO:

– À vista ou em duas parcelas mensais iguais, com desconto de 100% no valor da multa e juros moratórios.

– Em até 6 parcelas mensais iguais, com desconto de 90% no valor da multa e juros moratórios.

– Em até 12 parcelas mensais iguais, com desconto de 80% no valor da multa e juros moratórios.

– Em até 24 parcelas mensais iguais, com desconto de 70% no valor da multa e juros moratórios.

– Em até 36 parcelas mensais iguais, com desconto de 60% no valor da multa e juros moratórios.

– Em até 48 parcelas mensais iguais, com desconto de 50% no valor da multa e juros moratórios.