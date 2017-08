BRK suspende taxa de religação de água em Sumaré

A BRK Ambiental suspendeu a taxa de religação de água em casos de corte por falta de pagamento. A medida foi adotada para cumprir a lei municipal que proibiu esse tipo de cobrança na cidade. Será necessário ressarcir alguns moradores que pagaram pelo serviço após a proibição – a lei foi promulgada no dia 13 de julho, mas a empresa só deixou de cobrar as religações no dia 20.

De acordo com a BRK, ainda está sendo realizado o levantamento dos casos em que cabe ressarcimento. Até o momento, foram identificadas 24 cobranças. “O ressarcimento está sendo realizado de duas formas, ou via depósito ou via crédito nas próprias contas de água”, disse a empresa.

De acordo com a lei municipal 5.956/2017, as concessionárias responsáveis pelo fornecimento de água e de energia elétrica estão proibidas de cobrar a taxa e religação aos usuários cujos imóveis sofreram corte de abastecimento em função do atraso no pagamento das faturas. A legislação ainda determina que as concessionárias devem restabelecer o fornecimento de água ou energia elétrica no prazo de 24 horas após o pagamento da conta em atraso pelo usuário.